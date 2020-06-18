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Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от COVID-19
Побочных реакций или осложнений у добровольцев, которым ввели вакцину от COVID-19, не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:33
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от COVID-19

13:33 18.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Побочных реакций или осложнений у добровольцев, которым ввели вакцину от COVID-19, не наблюдается, жалоб на состояние здоровья нет, сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве сообщили, что опытная вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.
"В настоящее время, по результатам опроса и осмотра добровольцев, побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через несколько дней, после проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация других добровольцев, которые также находятся на изоляции под наблюдением специалистов Госпиталя имени Бурденко.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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