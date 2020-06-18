Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от COVID-19

"В настоящее время, по результатам опроса и осмотра добровольцев, побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов", - говорится в сообщении.