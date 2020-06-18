Дело о поджоге дома главы Волгоградской области вернули в Генпрокуратуру

Ранее сообщалось, что в марте в суд поступило уголовное дело Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а также уголовное дело в отношении Виталия Семисотнова, которых обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предпринимателя с целью его устрашения и побуждения к возврату долга, а также поджоге чужого автомобиля и покушении на умышленное уничтожение дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.