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Дело о поджоге дома главы Волгоградской области вернули в Генпрокуратуру
Уголовное дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова суд вернул в Генеральную прокуратуру РФ из-за неуказанного возможного ущерба,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:33
светлана петренко
андрей бочаров
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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светлана петренко, андрей бочаров, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, происшествия

Дело о поджоге дома главы Волгоградской области вернули в Генпрокуратуру

13:33 18.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова суд вернул в Генеральную прокуратуру РФ из-за неуказанного возможного ущерба, сообщила РИА Новости руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее сообщалось, что в марте в суд поступило уголовное дело Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а также уголовное дело в отношении Виталия Семисотнова, которых обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предпринимателя с целью его устрашения и побуждения к возврату долга, а также поджоге чужого автомобиля и покушении на умышленное уничтожение дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.
Михаил Музраев
8 июля 2019, 09:36
Расследование по Музраеву инициировал волгоградский губернатор, пишут СМИ
Как сообщила РИА Новости Вальковская, рассмотрение дела состоялось в Краснооктябрьском районном суде.
"Судья принял решение о возвращении дела в Генеральную прокуратуру РФ для устранения препятствия его рассмотрения судом в связи с тем, что в материалах дела не указан ущерб, который был бы нанесен в случае доведения подсудимыми преступного умысла до конца", - сообщила Вальковская.
По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Бочаров с семьей. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.
Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысяч квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Согласно информации ФСБ, еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.
В июне 2019 года по делу о покушении на главу региона был задержан бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаил Музраев, об этом сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По информации ФСБ России, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.
Сотрудник полиции
7 апреля, 15:54
На Урале мужчина предстанет перед судом за поджог дома
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Светлана ПетренкоАндрей БочаровСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАПроисшествия
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