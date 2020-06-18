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При обрушении перехода на комбинате под Иваново погиб человек
Спасатели нашли тело мужчины под завалами обрушившегося перехода на хлопчатобумажном комбинате в Тейково Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иваново
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иваново, происшествия

При обрушении перехода на комбинате под Иваново погиб человек

13:32 18.06.2020 (обновлено: 13:34 18.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины под завалами обрушившегося перехода на хлопчатобумажном комбинате в Тейково Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в четверг произошло обрушение реконструируемого металлического перехода между зданиями предприятия. Площадь обрушения составила 40 квадратных метров. Пострадал один человек, местонахождение еще одного рабочего устанавливалось.
"Под завалами нашли тело мужчины", - сказал собеседник агентства.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИвановоПроисшествия
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