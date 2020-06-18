https://ria.ru/20200618/1573120370.html
ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму
ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о назначении дополнительных выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам, следует из проекта повестки... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:31
2020-06-18T13:31
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курская область
республика татарстан (татарстан)
пензенская область
ярославская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:347:2778:1910_1400x0_80_0_0_84ba608f66ae9e8b21d357bdfaf4eb6a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, госдума рф, курская область, республика татарстан (татарстан), пензенская область, ярославская область, политика