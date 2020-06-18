ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму

Единый день голосования 2020 года запланирован на 13 сентября. В РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ. Дополнительные выборы депутатов Госдумы должны пройти по четырем одномандатным округам в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане.