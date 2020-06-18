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ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму
ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о назначении дополнительных выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам, следует из проекта повестки... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:31
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цик рф, госдума рф, курская область, республика татарстан (татарстан), пензенская область, ярославская область, политика

ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму

13:31 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о назначении дополнительных выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам, следует из проекта повестки дня заседания Центризбиркома.
Согласно проекту повестки дня, третьим вопросом значится пункт "о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам".
Единый день голосования 2020 года запланирован на 13 сентября. В РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ. Дополнительные выборы депутатов Госдумы должны пройти по четырем одномандатным округам в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане.
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ЦИК РФГосдума РФКурская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Пензенская областьЯрославская областьПолитика
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