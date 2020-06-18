В Кремле рассказали об особой ответственности СМИ по важным темам

"Мы в курсе из сообщений СМИ. Я не могу давать никакую квалифицированную оценку этим действиям. Собственно, наверняка, у телеканала есть адвокаты, которые, если что-то их смущает, они могут оспорить или опротестовать какие-то действия", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с телеканалом "Дождь".