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В Кремле рассказали об особой ответственности СМИ по важным темам
В Кремле считают, что СМИ должны проявлять особое чувство ответственности по таким важным темам, как пандемия COVID-19 и голосование по поправкам к конституции, РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:28
коронавирус covid-19
конституция рф
тихон дзядко
дмитрий песков
медиа - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, конституция рф, тихон дзядко, дмитрий песков, медиа - общество

В Кремле рассказали об особой ответственности СМИ по важным темам

13:28 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что СМИ должны проявлять особое чувство ответственности по таким важным темам, как пандемия COVID-19 и голосование по поправкам к конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил, что сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства.
"Мы в курсе из сообщений СМИ. Я не могу давать никакую квалифицированную оценку этим действиям. Собственно, наверняка, у телеканала есть адвокаты, которые, если что-то их смущает, они могут оспорить или опротестовать какие-то действия", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с телеканалом "Дождь".
Он также отметил, что в этом контексте уместно вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
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"Если я не ошибаюсь, там речь шла о вот этих всех голосованиях с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью. Конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных... событиях в нашей жизни, как борьба коронавирусом или как подготовка к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ", - добавил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Конституция РФТихон ДзядкоДмитрий ПесковМедиа - Общество
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