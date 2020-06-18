В Кремле рассказали об особой ответственности СМИ по важным темам

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что СМИ должны проявлять особое чувство ответственности по таким важным темам, как пандемия COVID-19 и голосование по поправкам к конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил, что сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства.
"Мы в курсе из сообщений СМИ. Я не могу давать никакую квалифицированную оценку этим действиям. Собственно, наверняка, у телеканала есть адвокаты, которые, если что-то их смущает, они могут оспорить или опротестовать какие-то действия", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с телеканалом "Дождь".
Он также отметил, что в этом контексте уместно вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
"Если я не ошибаюсь, там речь шла о вот этих всех голосованиях с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью. Конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных... событиях в нашей жизни, как борьба коронавирусом или как подготовка к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ", - добавил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.