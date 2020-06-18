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В Подмосковье два сотрудника полиции и девушка пострадали в ДТП
Два сотрудника полиции и девушка пострадали, по предварительным данным, при столкновении четырех машин в городском округе Наро-Фоминск в Московской области,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:40
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
происшествия
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московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
московская область (подмосковье), наро-фоминск, происшествия

В Подмосковье два сотрудника полиции и девушка пострадали в ДТП

13:25 18.06.2020 (обновлено: 14:40 18.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два сотрудника полиции и девушка пострадали, по предварительным данным, при столкновении четырех машин в городском округе Наро-Фоминск в Московской области, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
"На 72-м километре федеральной трассы М-3 "Украина" произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, пострадали три человека: два сотрудника полиции и девушка. Обстоятельства ДТП выясняются.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, авария произошла на 66-м километре М-3 "Украина", госпитализированы два человека. Полиция проводит проверку.
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Московская область (Подмосковье)Наро-ФоминскПроисшествия
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