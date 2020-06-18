На Кубани откроются детские санатории

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Детские санатории с медицинской лицензией на Кубани с 1 июля открываются для оздоровления детей только из Краснодарского края, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, сообщив о снятии ряда других ограничительных мер.
"С 1 июля этого года детские оздоровительные организации, имеющие медицинские лицензии, для оздоровления детей из Краснодарского края считаю возможным открыть", - объявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. Во вторник губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня.
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