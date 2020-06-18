На Кубани откроются детские санатории

Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, сообщив о снятии ряда других ограничительных мер.

"С 1 июля этого года детские оздоровительные организации, имеющие медицинские лицензии, для оздоровления детей из Краснодарского края считаю возможным открыть", - объявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.