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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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За рубежом начали работу участковые комиссии для голосования по поправкам
Участковые избиркомы для голосования по поправкам в Конституцию за пределами России уже сформированы и начали работу, территориальная избирательная комиссия,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:25
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
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россия, конституция рф, общество

За рубежом начали работу участковые комиссии для голосования по поправкам

13:25 18.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник типографии берет пачку напечатанных бюллетеней для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Сотрудник типографии берет пачку напечатанных бюллетеней для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудник типографии берет пачку напечатанных бюллетеней для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Участковые избиркомы для голосования по поправкам в Конституцию за пределами России уже сформированы и начали работу, территориальная избирательная комиссия, руководящая их деятельностью, также активно проводит заседания, заявил член ЦИК России Александр Клюкин.
"По состоянию на сегодняшний день для организации общероссийского голосования на территории 144 стран уже образован 251 участок для голосования. Сформированы участковые комиссии, назначены председатели, заместители. Для сравнения могу сказать, что на выборах президента таких участков было 394, а на выборах в Госдуму в 2016 году - 363. Намного меньше, но это очевидно, и понятно, почему", - сказал Клюкин на видеоконференции по вопросам организации голосования по поправкам в Конституцию РФ для граждан России, проживающих за рубежом.
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Он напомнил, что деятельностью участковых комиссий за рубежом руководит территориальная избирательная комиссия, которая сформирована перед выборами президента РФ в ноябре 2017 года. В ее составе девять человек, они представляют четыре парламентские партии и партию "Патриоты России", также в ТИК входят представители МИД, Минобороны, Ростуризма и Россотрудничества.
"Эта ТИК уже работает, вчера прошло ее заседание, они приняли важные для этой работы постановления. Вчера же было заседание такой рабочей группы под руководством заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, которая внимательна к вопросам организации и проведения голосования за рубежом", - подчеркнул Клюкин.
Голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФОбщество
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