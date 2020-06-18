Турагенты рассказали о просьбах, с которыми клиенты обращаются чаще всего

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Турагенты рассказали о просьбах, с которыми клиенты обращаются к ним чаще всего, Турагенты рассказали о просьбах, с которыми клиенты обращаются к ним чаще всего, сообщает АТОР.

Оформление возвратов, перебронирование несостоявшихся туров – все это было на повестке дня месяц назад. "Сейчас большинство путешественников заняли выжидательную позицию и звонят для того, чтобы узнать новости о сроках открытия границ, — говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств. — Они не знают, стоит ли делать перебронирование на 2021 год, либо поехать на отдых осенью. Новых бронирований на зарубежные курорты практически нет".

В то же время, многие клиенты не хотят ждать и, надеясь на возобновление авиасообщения с рядом стран в середине июля, просят подобрать тур на пляжные зарубежные курорты на два последних летних месяца.

В июне специалисты наблюдают кратный рост запросов по сравнению с маем, и подавляющее большинство из них переходят в реальные бронирования туров по России, сообщают сотрудники агентств.

"Туристы звонят, спрашивают, когда откроют Турцию. Все хотят с комфортом отдохнуть на любимых курортах после тяжелого периода самоизоляции. Запросов много и, в основном, это заграница", — говорит руководитель туркомпании Ирина Бутович.

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств, подтверждает: многие туристы по-прежнему мечтают о зарубежных курортах. Они хотят в Турцию, Грецию, на Кипр, в Европу, готовы лететь туда уже в августе и просят забронировать путевку. "Открытие летнего сезона за рубежом явно затянется. Скажу вам так — все, кто сейчас бронируют зарубежные туры на лето, рисковые люди. Мы стараемся ориентировать туристов по выездным направлениям на осень, либо переориентировать на российские курорты – на них можно поехать уже сейчас", — говорит он.

"При самых оптимистичных прогнозах зарубежные путешествия станут доступны с августа. Большая часть клиентов сами понимают, что лучше пока отложить поездки за границу", - отмечает гендиректор туркомпании Светлана Трофимова.

Путешественники стали бронировать туры с опаской, отдавая предпочтение вариантам с минимально возможной предоплатой, отмечают участники рынка. "Не исключаю, что туристы на какое-то время потеряют интерес к раннему бронированию, будут принимать решение о поездке в самый последний момент", — говорит Георгий Погосов. Эксперт отмечает, что глубина бронирований пока небольшая даже по российским курортам – до августа.