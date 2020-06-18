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В России начались испытания вакцины от коронавируса
В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:16
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60
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
Минобороны показало на видео введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса.
2020-06-18T13:22
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России начались испытания вакцины от коронавируса

13:22 18.06.2020 (обновлено: 15:16 18.06.2020)
57949
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны.
Таким образом, оборонное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи официально приступили к клиническим испытаниям российского препарата для профилактики COVID-19, которые 16 июня одобрило Министерство здравоохранения.
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Уточняется, что девять человек получили один компонент препарата, еще девять — другой. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.
"По результатам опроса и осмотра добровольцев побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов", — подчеркнули в Минобороны.
Через несколько дней, после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины, проведут иммунизацию следующей группы добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков.
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что сотрудники НИИ, которые и разрабатывали вакцину, а также он сам уже сделали себе прививку: после этого у всех обнаружили защитные антитела. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут быть доступны в августе или сентябре этого года.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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Все хорошо, главное, чтобы героев не дали посмертно.
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ЛКЛысый Кучерявый
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18 июня, 13:40
Арсений Новиков
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