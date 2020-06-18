Берл Лазар планирует проголосовать за поправки в Конституцию очно

Всероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.

При этом он призвал голосовать онлайн людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска, "а также тех, кто будет плохо себя чувствовать", и выразил уверенность, что "на участках принимаются все меры, чтобы исключить угрозу заражения".