Берл Лазар планирует проголосовать за поправки в Конституцию очно

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар, переболевший COVID-19, очно проголосует за поправки в Конституцию РФ, сообщила в четверг его пресс-служба.
Всероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.
"Главный раввин России Берл Лазар выразит отношение к предлагаемым поправкам в Конституцию РФ, лично явившись на свой избирательный участок №155 по адресу Москва, Вадковский переулок, дом 3", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом он призвал голосовать онлайн людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска, "а также тех, кто будет плохо себя чувствовать", и выразил уверенность, что "на участках принимаются все меры, чтобы исключить угрозу заражения".
"Участвовать в голосовании - это долг гражданина перед обществом", - подытожил главный раввин России.
Ранее о важности новых поправок в Конституцию заявил настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, который призвал россиян изучить поправки и сформировать об них свое мнение.