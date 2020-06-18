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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200618/1573119584.html
Берл Лазар планирует проголосовать за поправки в Конституцию очно
Главный раввин России Берл Лазар, переболевший COVID-19, очно проголосует за поправки в Конституцию РФ, сообщила в четверг его пресс-служба. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:52
религия и мировоззрение
религия
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353
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Берл Лазар планирует проголосовать за поправки в Конституцию очно

13:21 18.06.2020 (обновлено: 17:52 18.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар, переболевший COVID-19, очно проголосует за поправки в Конституцию РФ, сообщила в четверг его пресс-служба.
Всероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
16 июня, 16:00Голосование по поправкам в Конституцию
Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн
"Главный раввин России Берл Лазар выразит отношение к предлагаемым поправкам в Конституцию РФ, лично явившись на свой избирательный участок №155 по адресу Москва, Вадковский переулок, дом 3", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом он призвал голосовать онлайн людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска, "а также тех, кто будет плохо себя чувствовать", и выразил уверенность, что "на участках принимаются все меры, чтобы исключить угрозу заражения".
"Участвовать в голосовании - это долг гражданина перед обществом", - подытожил главный раввин России.
Ранее о важности новых поправок в Конституцию заявил настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, который призвал россиян изучить поправки и сформировать об них свое мнение.
Агитация к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
17 июня, 08:00
Поправки к Конституции: можно ли дважды войти в океан русского языка
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарВладимир ВигилянскийМихаил ЛомоносовМоскваОбщество
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