В Кремле рассказали о мерах безопасности на параде Победы

"Наши специалисты-медики находятся в контакте с их визави из стран, которые будут представлены на параде, и они отрабатывают все необходимые меры для этого, таким образом, чтобы это не мешало осуществлению визитов... Будут выполнены те меры, которые посчитают медики соответствующих стран необходимыми для предосторожности", - сказал Песков.