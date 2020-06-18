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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573119471.html
В Кремле рассказали о мерах безопасности на параде Победы
Все меры, необходимые для защиты от коронавируса иностранных делегаций, прибывающих на парад Победы, будут приняты, российские медики будут находиться в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:32
75 лет великой победы
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дмитрий песков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, в мире

В Кремле рассказали о мерах безопасности на параде Победы

13:20 18.06.2020 (обновлено: 13:32 18.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Все меры, необходимые для защиты от коронавируса иностранных делегаций, прибывающих на парад Победы, будут приняты, российские медики будут находиться в контакте с врачами других государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши специалисты-медики находятся в контакте с их визави из стран, которые будут представлены на параде, и они отрабатывают все необходимые меры для этого, таким образом, чтобы это не мешало осуществлению визитов... Будут выполнены те меры, которые посчитают медики соответствующих стран необходимыми для предосторожности", - сказал Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ПесковВ мире
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