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Выяснилось, чего будут бояться в путешествиях туристы после пандемии
Туристы рассказали, чего будут бояться в путешествиях после открытия границ, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм

Выяснилось, чего будут бояться в путешествиях туристы после пандемии

13:58 18.06.2020
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© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Туристы рассказали, чего будут бояться в путешествиях после открытия границ, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что они думают по поводу возможного скорого свободного перемещения между странами.
Оказалось, что 44,4 процента респондентов уверены, что границы могут быть открыты лишь ненадолго. 26,6 процента считают, что после того, как международный туризм будет восстановлен, второй волны закрытия уже не случится. Остальные 29 процентов пока не могут предположить, как будут развиваться события.
В ситуации неопределенности почти половина респондентов – 42 процента – готовы отложить путешествия и не выезжать за пределы страны до конца года. Около 16 процентов туристов сообщили, что, возможно, тоже скорректируют свои планы, и будут отдыхать в России. Категорически не готовы оставаться в стране в течение ближайших шести месяцев и мечтают о зарубежной поездке, как только она будет возможна, 18,5 процента опрошенных. Почти четверть пользователей никак не ответили на этот вопрос.
Более четверти – 28 процентов — путешественников признались, что теперь будут более тщательно подходить к выбору стран. Эпидемиологическая обстановка и соблюдение местными жителями санитарных норм стали важными факторами при принятии такого решения. Впрочем, 24 процента туристов признаются, что не планируют задаваться подобными вопросами при выборе маршрута.
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