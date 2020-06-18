Выяснилось, чего будут бояться в путешествиях туристы после пандемии

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Туристы рассказали, чего будут бояться в путешествиях после открытия границ, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что они думают по поводу возможного скорого свободного перемещения между странами.

Оказалось, что 44,4 процента респондентов уверены, что границы могут быть открыты лишь ненадолго. 26,6 процента считают, что после того, как международный туризм будет восстановлен, второй волны закрытия уже не случится. Остальные 29 процентов пока не могут предположить, как будут развиваться события.

В ситуации неопределенности почти половина респондентов – 42 процента – готовы отложить путешествия и не выезжать за пределы страны до конца года. Около 16 процентов туристов сообщили, что, возможно, тоже скорректируют свои планы, и будут отдыхать в России. Категорически не готовы оставаться в стране в течение ближайших шести месяцев и мечтают о зарубежной поездке, как только она будет возможна, 18,5 процента опрошенных. Почти четверть пользователей никак не ответили на этот вопрос.