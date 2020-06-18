https://ria.ru/20200618/1573119210.html
Путин встретится с главой Росфинмониторинга Чиханчиным
Президент России Владимир Путин в четверг проведет несколько встреч, публичным станет доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:14
2020-06-18T13:14
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий песков, владимир путин, политика