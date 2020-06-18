Путин встретится с главой Росфинмониторинга Чиханчиным

"Президент сегодня продолжает в Кремле работать, у него несколько встреч. Из них (одна) будет публичной - выслушает очередной доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента в четверг.