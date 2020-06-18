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Алтайский край
Алтайский край
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Будущая дорога в алтайском курорте "Белокуриха-2" привлекла инвесторов
Строительство дороги за 1,1 миллиарда рублей в алтайском курорте "Белокуриха-2" позволило привлечь туда новых инвесторов, которые готовы строить деревянные дома РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:14
алтайский край
алтайский край
белокуриха
экономика
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353
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алтайский край, белокуриха, экономика

Будущая дорога в алтайском курорте "Белокуриха-2" привлекла инвесторов

13:14 18.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобильная дорога, ведущая в туристический кластер "Белокуриха-2" в Алтайском крае
Автомобильная дорога, ведущая в туристический кластер Белокуриха-2 в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 18 июн – РИА Новости. Строительство дороги за 1,1 миллиарда рублей в алтайском курорте "Белокуриха-2" позволило привлечь туда новых инвесторов, которые готовы строить деревянные дома и возвести лечебницу, сообщает в четверг краевое правительство со ссылкой на гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова.
В 2020 году, по планам правительства, начнется строительство дороги из центральной части "Белокурихи-2" до горы Мишина и горы Глухариная. На эти цели в рамках реализации туристско-рекреационного кластера из федерального бюджета Алтайскому краю выделено 880 миллионов рублей. Еще около 220 миллионов будет выделено из регионального и местного бюджетов. Общая протяженность трассы составит около трех километров. Планируется, что дорога с освещением полностью будет построена в 2022 году. Одновременно с ней в кластер проведут воду и газ.
"После информации о строительстве новой дороги сразу несколько крупных инвесторов проявили интерес к кластеру "Белокуриха-2". Так, компания "Гранд-Крио Алтай" намерена в новом туркластере возвести лечебницу, совмещенную с рестораном и гостиницей… К настоящему моменту уже сделана временная дорога к будущему комплексу, чтобы подрядная организация, не дожидаясь основной трассы, могла вести работы", - говорится в сообщении.
Подрядчиком компании "Гранд-Крио Алтай" выступает финская фирма "Хонка", известная строительством деревянных домов из клееного бруса. Кроме того, в числе новых крупных инвесторов бийская компания "Сиблюкс", которая также известна строительством современных домов из бруса. По словам Акимова, уже сейчас кластер "Белокуриха-2" пользуется большой популярностью у туристов, в высокий сезон его посещают более 30 тысяч гостей в месяц.
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Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что власти региона продолжат вкладывать средства и привлекать инвестиции в единственный за Уралом курорт федерального значения. Он подчеркнул, что это важное направление экономического развития всего региона. Дальнейшее развитие инфраструктуры на "Белокурихе-2" предусмотрено и краевой адресной инвестиционной программой. На 2020 год на эти цели запланировано 66 миллионов рублей.
Туркластер "Белокуриха-2" решили создать рядом с курортом Белокурихой в 2011 году. Это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля. За это время в проект вложили несколько миллиардов рублей, в том числе и из федерального бюджета. В 2019 году в кластере открыли горнолыжный комплекс "Мишина гора". Сейчас в его составе две трассы с перепадом высот 225 метров. Рядом оборудована тюбинговая трасса, работает кафе и пункт проката. Кроме того, в туркластере уже работают сервисный центр с пабом и пунктом проката, блинная. Ведется строительство небольших отелей и кафе.
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Алтайский крайАлтайский крайБелокурихаЭкономика
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