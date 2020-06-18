https://ria.ru/20200618/1573119111.html
На Кубани возобновят работу гостиницы и пансионаты
Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:16
2020-06-18T13:16
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:217:2878:1836_1400x0_80_0_0_e4b4947212a35e0d58ffa24a42283343.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости.
Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора
, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
.
Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, сообщив о снятии ряда других ограничительных мер. Ранее сообщалось, что власти Кубани с 12 июня разрешили работу средств размещения с количеством номеров до 50.
"Если количество отдыхающих растет, то, естественно, и места размещения должны открываться и принимать поток отдыхающих", - сказал Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого ведется на его канале в YouTube.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина отметила, что Кубань пока не достигла того этапа, когда можно открывать средства размещения, в случае принятия решения об их открытии должны выполняться все предписания Роспотребнадзора. Остальные участники заседания оперштаба согласились с решением об открытии всех средств размещения.
"С 21 июня… разрешить работу всех мест размещения туристов без ограничения по количеству номеров и площади – в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - объявил Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы. Во вторник губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.