Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573119111.html
На Кубани возобновят работу гостиницы и пансионаты
Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:217:2878:1836_1400x0_80_0_0_e4b4947212a35e0d58ffa24a42283343.jpg
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:217:2878:1836_1400x0_80_0_0_e4b4947212a35e0d58ffa24a42283343.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_36851e04a427c59c3b57b7e9db1dc14f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_206:0:2254:2048_1400x0_80_0_0_5d7fb9dcad177ee5f8664de55958cbf3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

На Кубани возобновят работу гостиницы и пансионаты

13:16 18.06.2020
387
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, сообщив о снятии ряда других ограничительных мер. Ранее сообщалось, что власти Кубани с 12 июня разрешили работу средств размещения с количеством номеров до 50.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
"Если количество отдыхающих растет, то, естественно, и места размещения должны открываться и принимать поток отдыхающих", - сказал Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого ведется на его канале в YouTube.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина отметила, что Кубань пока не достигла того этапа, когда можно открывать средства размещения, в случае принятия решения об их открытии должны выполняться все предписания Роспотребнадзора. Остальные участники заседания оперштаба согласились с решением об открытии всех средств размещения.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"С 21 июня… разрешить работу всех мест размещения туристов без ограничения по количеству номеров и площади – в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - объявил Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы. Во вторник губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Краснодар
На Кубани возобновят работу непродовольственные магазины и ТЦ
Сотрудницы в лаборатории
На Кубани перестанут требовать от приезжающих справки о коронавирусе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани откроются детские санатории
Специальный пропуск, действующий во время режима самоизоляции в Краснодаре
В Краснодарском крае с 21 июня отменят карантин
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
В России начались испытания вакцины от коронавируса
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Попова рассказала, как часто следует тестироваться на COVID-19
Девушка надевает маску
Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о мерах безопасности на параде Победы
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Попова рассказала о циркулирующем в России варианте коронавируса
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Власти Пекина приостанавливают междугороднее автобусное сообщение
Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Путин встретится с главой Росфинмониторинга Чиханчиным
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Госпремии вручат 24 июня в сокращенном формате, сообщил Песков
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила риски возвращения коронавируса осенью
Пассажирский самолет
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Попова назвала долю заболевших коронавирусом старше 60 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния