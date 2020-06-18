На Кубани возобновят работу гостиницы и пансионаты

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора , сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, сообщив о снятии ряда других ограничительных мер. Ранее сообщалось, что власти Кубани с 12 июня разрешили работу средств размещения с количеством номеров до 50.

"Если количество отдыхающих растет, то, естественно, и места размещения должны открываться и принимать поток отдыхающих", - сказал Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого ведется на его канале в YouTube.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина отметила, что Кубань пока не достигла того этапа, когда можно открывать средства размещения, в случае принятия решения об их открытии должны выполняться все предписания Роспотребнадзора. Остальные участники заседания оперштаба согласились с решением об открытии всех средств размещения.

"С 21 июня… разрешить работу всех мест размещения туристов без ограничения по количеству номеров и площади – в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", - объявил Кондратьев.

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы. Во вторник губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня.