Госпремии вручат 24 июня в сокращенном формате, сообщил Песков

"Она пройдет в Кремле, можно предположить, что она будет в несколько сокращенном формате, с точки зрения количества участников... но тем не менее она состоится в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, где пройдет вручение госпремий 24 июня.