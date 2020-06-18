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Госпремии вручат 24 июня в сокращенном формате, сообщил Песков
Церемония вручения государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий, правозащиты и благотворительной деятельности пройдет в Кремле 24... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:10
владимир толстой
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир толстой, дмитрий песков, общество

Госпремии вручат 24 июня в сокращенном формате, сообщил Песков

13:10 18.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Церемония вручения государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий, правозащиты и благотворительной деятельности пройдет в Кремле 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она пройдет в Кремле, можно предположить, что она будет в несколько сокращенном формате, с точки зрения количества участников... но тем не менее она состоится в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, где пройдет вручение госпремий 24 июня.
Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки планируется провести 24 июня. также в этом день будут вручены государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.
Кремлевская набережная в Москве
Вчера, 12:50
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