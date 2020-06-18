Госпремии вручат 24 июня в сокращенном формате, сообщил Песков

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Церемония вручения государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий, правозащиты и благотворительной деятельности пройдет в Кремле 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она пройдет в Кремле, можно предположить, что она будет в несколько сокращенном формате, с точки зрения количества участников... но тем не менее она состоится в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, где пройдет вручение госпремий 24 июня.
Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки планируется провести 24 июня. также в этом день будут вручены государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.