https://ria.ru/20200618/1573118841.html
Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых
Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:09
2020-06-18T13:11
дмитрий песков
экономика
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https://ria.ru/20200602/1572363006.html
Лысый Кучерявый
Какой налог на богатых, если это власть богатых и в России капитализм? Растут только налоги для бедных.
67
Александр И
"Пока окончательных решений не принималось". Трудно это, против своих решения принимать :)
45
4
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий песков, экономика
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
.
Журналисты напомнили Пескову о сообщениях СМИ, согласно которым в администрации президента и правительстве якобы вернулись к идее увеличения ставки НДФЛ для обеспеченных россиян, а для людей с низкими доходами ставку вообще предлагают обнулить. У пресс-секретаря главы государства уточнили, действительно ли в Кремле ведется обсуждение этой инициативы и что о ней думают, учитывая непростую ситуацию, в которой оказалась страна.
"В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне - и в правительстве, и в администрации - обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики", - рассказал Песков.
Он отметил, что в рамках этого обмена мнениями экспертами высказывается в том числе упомянутая мера. "Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем", - указал представитель Кремля.
На вопрос, в какой перспективе решение может быть принято, он ответил: "Вы видите, что и диалог сейчас ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются... очень быстро".