Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Журналисты напомнили Пескову о сообщениях СМИ, согласно которым в администрации президента и правительстве якобы вернулись к идее увеличения ставки НДФЛ для обеспеченных россиян, а для людей с низкими доходами ставку вообще предлагают обнулить. У пресс-секретаря главы государства уточнили, действительно ли в Кремле ведется обсуждение этой инициативы и что о ней думают, учитывая непростую ситуацию, в которой оказалась страна.

"В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне - и в правительстве, и в администрации - обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики", - рассказал Песков.

Он отметил, что в рамках этого обмена мнениями экспертами высказывается в том числе упомянутая мера. "Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем", - указал представитель Кремля.