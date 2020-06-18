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Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых
Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:11
дмитрий песков
экономика
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https://ria.ru/20200602/1572363006.html
Какой налог на богатых, если это власть богатых и в России капитализм? Растут только налоги для бедных.
67
"Пока окончательных решений не принималось". Трудно это, против своих решения принимать :)
45
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
дмитрий песков, экономика

Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых

13:09 18.06.2020 (обновлено: 13:11 18.06.2020)
30439
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Журналисты напомнили Пескову о сообщениях СМИ, согласно которым в администрации президента и правительстве якобы вернулись к идее увеличения ставки НДФЛ для обеспеченных россиян, а для людей с низкими доходами ставку вообще предлагают обнулить. У пресс-секретаря главы государства уточнили, действительно ли в Кремле ведется обсуждение этой инициативы и что о ней думают, учитывая непростую ситуацию, в которой оказалась страна.
"В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне - и в правительстве, и в администрации - обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики", - рассказал Песков.
Он отметил, что в рамках этого обмена мнениями экспертами высказывается в том числе упомянутая мера. "Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем", - указал представитель Кремля.
На вопрос, в какой перспективе решение может быть принято, он ответил: "Вы видите, что и диалог сейчас ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются... очень быстро".
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
2 июня, 17:36
Глава ФНС рассказал, при каких условиях можно отменить НДФЛ для бедных
2615343245
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Дмитрий ПесковЭкономика
Популярные комментарии
Какой налог на богатых, если это власть богатых и в России капитализм? Растут только налоги для бедных.
18 июня, 13:41
ЛКЛысый Кучерявый
5520109
"Пока окончательных решений не принималось". Трудно это, против своих решения принимать :)
18 июня, 13:25
Александр И
3750003
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