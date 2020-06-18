https://ria.ru/20200618/1573118777.html
В Челябинской области коронавирус впервые выявили у новорожденного
Новую коронавирусную инфекцию впервые выявили у новорожденного в Челябинской области, у его мамы был лабораторно подтвержден COVID-19, в настоящее время оба... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:09
2020-06-18T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
челябинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинская область, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости.
Новую коронавирусную инфекцию впервые выявили у новорожденного в Челябинской области
, у его мамы был лабораторно подтвержден COVID-19, в настоящее время оба выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.
"За все время пандемии вирус лабораторно подтверждён у 58 беременных женщин в области. За весь период пандемии в областной клинической больнице №2 (Челябинск) родился 51 ребенок у беременных с коронавирусной инфекцией. Из них только у одного обнаружен COVID-19", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что мама и малыш вылечились и уже выписаны из роддома.
По ее словам, коронавирус - новая инфекция и, безусловно, необходимо время, чтобы изучить, каким образом и при каких обстоятельствах он может передаваться от матери к новорождённому. "Необходимо отметить, что врачи проделывают колоссальную работу для спасения жизни матери и ребенка, ведения беременности и рождения здоровых малышей в период пандемии", - добавила она.
По данным минздрава региона, на утро 18 июня в области подтверждены 5473 случая заболевания COVID-19 (плюс 172 новых подтверждения ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписаны 149 человек, всего 2881 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.