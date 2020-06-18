В Челябинской области коронавирус впервые выявили у новорожденного

"За все время пандемии вирус лабораторно подтверждён у 58 беременных женщин в области. За весь период пандемии в областной клинической больнице №2 (Челябинск) родился 51 ребенок у беременных с коронавирусной инфекцией. Из них только у одного обнаружен COVID-19", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мама и малыш вылечились и уже выписаны из роддома.

По ее словам, коронавирус - новая инфекция и, безусловно, необходимо время, чтобы изучить, каким образом и при каких обстоятельствах он может передаваться от матери к новорождённому. "Необходимо отметить, что врачи проделывают колоссальную работу для спасения жизни матери и ребенка, ведения беременности и рождения здоровых малышей в период пандемии", - добавила она.