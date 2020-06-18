В Кремле ответили на обвинения Лондона в адрес России в "дезинформации"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Лондона в адрес Москвы и Пекина в "дезинформациях" и отметил, что РФ и Китай выступают за международную кооперацию по борьбе с коронавирусом.
"Мы предпочитаем не комментировать заявления министров иностранных дел, это делают наши коллеги из нашего МИДа. Но, безусловно, мы категорически не согласны с такими утверждениями, наоборот, и Россия, и Китай выступают за международную кооперацию в разработке вакцин, в разработке медикаментов для борьбы с этой инфекцией. А что касается дезинформации, мы такие обвинения считаем абсурдными", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли обвинения МИДа Великобритании в использовании пандемии коронавируса в своих интересах, а также в кампании по дезинформации в адрес России, Ирана и Китая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.