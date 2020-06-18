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Приговор жителю Омска, который ставил пасынка на гречку, вступил в силу
Приговор в отношении жителя Омска Сергея Казакова, который в воспитательных целях ставил пасынка коленями на гречку, и матери мальчика оставлен без изменений,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:17
омск
происшествия
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РИА Новости
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60
омск, происшествия

Приговор жителю Омска, который ставил пасынка на гречку, вступил в силу

13:05 18.06.2020 (обновлено: 13:17 18.06.2020)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды. Архивное фото
ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Приговор в отношении жителя Омска Сергея Казакова, который в воспитательных целях ставил пасынка коленями на гречку, и матери мальчика оставлен без изменений, им предстоит отправиться в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Суд 21 февраля назначил Казакову 4,5 года колонии общего режима, матери мальчика Алине Юмашевой - 1,5 года лишения свободы. Они подали апелляцию. Жалобу на приговор начали рассматривать 11 июня в закрытом от СМИ режиме.
"(Омский областной) суд оставил приговор в отношении Казакова и Юмашевой в части квалификации и наказания без изменения", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, 35-летний программист из Омска Сергей Казаков в апреле-мае 2019 года в воспитательных целях за малейшие провинности - несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки - не менее шести раз ставил восьмилетнего сына сожительницы Алины Юмашевой коленями на гречку. Подобное "воспитание" длилось от получаса до девяти часов. Мать мальчика была в курсе происходящего и одобряла действия мужчины, не заботясь о сыне.
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После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнку сделали операцию. В ходе следствия изъяли видеозапись с компьютера Казакова, зафиксировавшую издевательства. Было установлено, что Казаков неоднократно избивал его. Мальчика отдали двоюродной бабушке.
В отношении Казакова и Юмашевой, в зависимости от роли каждого, были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "истязание", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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