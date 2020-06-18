Приговор жителю Омска, который ставил пасынка на гречку, вступил в силу

ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Приговор в отношении жителя Приговор в отношении жителя Омска Сергея Казакова, который в воспитательных целях ставил пасынка коленями на гречку, и матери мальчика оставлен без изменений, им предстоит отправиться в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Суд 21 февраля назначил Казакову 4,5 года колонии общего режима, матери мальчика Алине Юмашевой - 1,5 года лишения свободы. Они подали апелляцию. Жалобу на приговор начали рассматривать 11 июня в закрытом от СМИ режиме.

"(Омский областной) суд оставил приговор в отношении Казакова и Юмашевой в части квалификации и наказания без изменения", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, 35-летний программист из Омска Сергей Казаков в апреле-мае 2019 года в воспитательных целях за малейшие провинности - несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки - не менее шести раз ставил восьмилетнего сына сожительницы Алины Юмашевой коленями на гречку. Подобное "воспитание" длилось от получаса до девяти часов. Мать мальчика была в курсе происходящего и одобряла действия мужчины, не заботясь о сыне.

После очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребёнку сделали операцию. В ходе следствия изъяли видеозапись с компьютера Казакова, зафиксировавшую издевательства. Было установлено, что Казаков неоднократно избивал его. Мальчика отдали двоюродной бабушке.