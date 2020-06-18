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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573118441.html
Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом
Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:03
75 лет великой победы
дмитрий песков
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

13:03 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях. В первую очередь, конечно, это... забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом. Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы, находятся на двухнедельном карантине в санатории.
По словам Пескова, это также хорошая возможность получить дополнительное медобслуживание в случае необходимости.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
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75 лет Великой ПобедыДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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