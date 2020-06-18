Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

"Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях. В первую очередь, конечно, это... забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом. Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы, находятся на двухнедельном карантине в санатории.