Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха, это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях. В первую очередь, конечно, это... забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом. Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы, находятся на двухнедельном карантине в санатории.
По словам Пескова, это также хорошая возможность получить дополнительное медобслуживание в случае необходимости.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.