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Песков сообщил, когда Путину представят доработанный план по экономике
В Кремле заявили, что доработанный план поддержки экономики президенту РФ Владимиру Путину представят в установленные сроки, в документе дата исполнения - 19... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:02
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков сообщил, когда Путину представят доработанный план по экономике

13:02 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле заявили, что доработанный план поддержки экономики президенту РФ Владимиру Путину представят в установленные сроки, в документе дата исполнения - 19 июня.
"Ну там срок стоит 19-е, если я не ошибаюсь, в поручении президента. Доработанный план будет представлен в установленные сроки. И потом президенту потребуется какое-то время на ознакомление с этим планом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, представило ли правительство российскому лидеру план развития экономики.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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