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Песков сообщил, когда Путину представят доработанный план по экономике
В Кремле заявили, что доработанный план поддержки экономики президенту РФ Владимиру Путину представят в установленные сроки, в документе дата исполнения - 19... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:02
2020-06-18T13:02
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, экономика