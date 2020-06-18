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Война в Сирии
https://ria.ru/20200618/1573117929.html
В Сирию за сутки вернулись 18 беженцев из-за рубежа
Еще 18 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:57
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война в сирии, сирия, иордания, ливан, в мире

В Сирию за сутки вернулись 18 беженцев из-за рубежа

12:57 18.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще 18 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в четверг на странице Минобороны РФ в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 18 беженцев (в том числе: женщин – 5, детей – 10). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток вернулись 38 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории, обнаружили и уничтожили 34 взрывоопасных предмета.
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