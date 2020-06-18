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Эпидемиологи нашли связь между вспышками COVID-19 в Пекине и Ухане
Эпидемиологическое расследование вспышки COVID-19 на оптовом рынке в Пекине дало новые сведения, которые помогут выяснить причину эпидемии в Ухане, заявил... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
ухань
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, пекин, ухань, в мире

Эпидемиологи нашли связь между вспышками COVID-19 в Пекине и Ухане

12:56 18.06.2020 (обновлено: 19:21 18.06.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Пекине
Прохожие на улице в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН,18 июн — РИА Новости. Эпидемиологическое расследование вспышки COVID-19 на оптовом рынке в Пекине дало новые сведения, которые помогут выяснить причину эпидемии в Ухане, заявил ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью.

"Мы проанализировали заболевших по роду их деятельности и обнаружили, что больше всего заразились люди, которые покупали продукты водного промысла", — рассказал он на пресс-конференции.

Кроме того, эпидемиологи установили, когда у заболевших начали проявляться симптомы. Выяснилось, что у работников, контактировавших с продуктами водного промысла, они появились раньше, чем у остальных.
"Мы взяли много проб из окружающей среды на рынке, с разных поверхностей, предметов. Проанализировав результаты проверки, мы выяснили, что самое грязное место — это зал с продуктами водного промысла, там было и мясо тоже", — рассказал эксперт.
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Это заставило эпидемиологов связать вспышку на пекинском рынке со вспышкой на рынке морепродуктов в Ухане.
"Тогда мы подозревали, что это связано с диким животным. Результаты нашего расследования на рынке Пекина отослали нас к Уханю и дали новый вектор для того, чтобы разгадать загадку со вспышкой в Ухане. Почему на рынке морепродуктов создается среда для заражения?" — задался вопросом У Цзунью.
Как предполагают эпидемиологи, в помещениях, где продаются морепродукты, подходящая среда для выживания вируса, потому что там, как правило, довольно холодно.
"Но почему в такой среде возникает центр распространения инфекции, нам еще предстоит выяснить", — добавил эксперт.
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Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в пекинском районе Фэнтай закрыли 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортного лосося. По словам властей, пока нет доказательств того, что именно лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
За минувшие сутки в Пекине выявили 21 новый случай COVID-19 и трех бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Сейчас в больницах проходят лечение 158 человек с COVID-19, еще 15 человек без симптомов остаются под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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