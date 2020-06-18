https://ria.ru/20200618/1573117746.html
Попова назвала долю заболевших коронавирусом старше 60 лет
Около 15% заболевших коронавирусом в России - это люди старше 60 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:55
2020-06-18T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Около 15% заболевших коронавирусом в России - это люди старше 60 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Мы все вместе очень постарались, чтоб люди старшего возраста, для кого эта болезнь несет особые риски, не болели. И сегодня структура примерно такая же. Порядка 15% - это люди старшего возраста, старше 60", - рассказала Попова интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Что касается взрослых людей трудоспособного возраста, здесь, по словам Поповой, структура практически не меняется. Если говорить по бессимптомным заболевшим, то их фиксируется до 60% от общего числа выявленных случаев коронавируса в разные дни. В целом, по статистике, это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой.
"Это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление. Это когда мы обследуем контактных, когда мы обследуем коллективы, когда мы обследуем тех, у кого есть основание, подозревать, что он был в контакте с кем-то. И вот среди них мы выявляем 50% всех случаев в Российской Федерации. Это люди, которые не имели клиники, которых обследовали по каким-то другим причинам - по предписаниям Роспотребнадзора, по контакту с пациентами и так далее. Пока другой динамики нет", - добавила Попова.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.