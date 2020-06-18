Попова назвала долю заболевших коронавирусом старше 60 лет

"Мы все вместе очень постарались, чтоб люди старшего возраста, для кого эта болезнь несет особые риски, не болели. И сегодня структура примерно такая же. Порядка 15% - это люди старшего возраста, старше 60", - рассказала Попова интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Что касается взрослых людей трудоспособного возраста, здесь, по словам Поповой, структура практически не меняется. Если говорить по бессимптомным заболевшим, то их фиксируется до 60% от общего числа выявленных случаев коронавируса в разные дни. В целом, по статистике, это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой.

"Это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление. Это когда мы обследуем контактных, когда мы обследуем коллективы, когда мы обследуем тех, у кого есть основание, подозревать, что он был в контакте с кем-то. И вот среди них мы выявляем 50% всех случаев в Российской Федерации. Это люди, которые не имели клиники, которых обследовали по каким-то другим причинам - по предписаниям Роспотребнадзора, по контакту с пациентами и так далее. Пока другой динамики нет", - добавила Попова.