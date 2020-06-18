Попова рассказала, как часто следует тестироваться на COVID-19

"Если мы знаем, что у нас нет контактов, если мы знаем, что у нас нет рисков, но мы вот так себя правильно ведем, мы ходим в маске, мы ходим в перчатках, то делать это (тест на COVID-19) даже с периодичностью смысла нет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".