https://ria.ru/20200618/1573117671.html
Попова рассказала, как часто следует тестироваться на COVID-19
Делать тест на COVID-19 при соблюдении мер профилактики чаще раза в неделю нет смысла, поскольку период инкубации составляет 14 дней, заявила глава... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:55
2020-06-18T12:55
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_7c3b6e42b13911e98b3bbffcd88d6912.jpg
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_7c3b6e42b13911e98b3bbffcd88d6912.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_2db939b1f5525effc7df22aad2d51549.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_643:0:2690:2047_1400x0_80_0_0_16a02818683aca23d0425463167d99a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Делать тест на COVID-19 при соблюдении мер профилактики чаще раза в неделю нет смысла, поскольку период инкубации составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Если мы знаем, что у нас нет контактов, если мы знаем, что у нас нет рисков, но мы вот так себя правильно ведем, мы ходим в маске, мы ходим в перчатках, то делать это (тест на COVID-19) даже с периодичностью смысла нет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По ее словам, если это требование для работодателя по ряду профессий, которые требуют того, чтобы человек постоянно подтверждал свое здоровье, значит, тест стоит делать "с той периодичностью, которая определена".
"Но абсолютно точно чаще, чем 1 раз в неделю, этого делать не стоит. Почему? Инкубация 14 дней. Половина инкубации - семь дней. Период проявления клинических признаков - от шести до восьми. Поэтому, если это делать раз в семь дней, то можно говорить о том, что мы увидим тот момент, когда вирус начнет развиваться в нашем организме", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"
.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.