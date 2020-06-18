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Попова сделает прививку от коронавируса, как только она появится
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сделает прививку от коронавируса, как только она появится. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова сделает прививку от коронавируса, как только она появится

12:53 18.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сделает прививку от коронавируса, как только она появится.
"Как только появится вакцина, конечно", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Попова подчеркнула, что всегда делает прививки, так же как и ее семья - это необходимо.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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