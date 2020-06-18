Полиция ищет людей, осквернивших памятник Николаю II под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Полиция ищет подозреваемых, осквернивших установленный на территории собора в городе Златоуст Челябинской области памятник Николаю II, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.

По данным пресс-службы администрации Златоустовского городского округа, памятник, находящийся на территории Серафимовского кафедрального собора, облили красной краской и написали на нем "1903".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ведется поиск злоумышленников", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что инцидент произошел во вторник.

В пресс-служба горадминистрации уточнили РИА Новости, что памятник уже почищен от краски. "Спасибо большое епископу Златоустовскому и Саткинскому Викентию - в настоящее время памятник восстановлен, почищен", - сказал собеседник агентства.