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Религия и мировоззрение
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Полиция ищет людей, осквернивших памятник Николаю II под Челябинском
Полиция ищет подозреваемых, осквернивших установленный на территории собора в городе Златоуст Челябинской области памятник Николаю II, возбуждено уголовное... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:53
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, челябинская область, общество

Полиция ищет людей, осквернивших памятник Николаю II под Челябинском

12:53 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Полиция ищет подозреваемых, осквернивших установленный на территории собора в городе Златоуст Челябинской области памятник Николаю II, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным пресс-службы администрации Златоустовского городского округа, памятник, находящийся на территории Серафимовского кафедрального собора, облили красной краской и написали на нем "1903".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ведется поиск злоумышленников", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что инцидент произошел во вторник.
В пресс-служба горадминистрации уточнили РИА Новости, что памятник уже почищен от краски. "Спасибо большое епископу Златоустовскому и Саткинскому Викентию - в настоящее время памятник восстановлен, почищен", - сказал собеседник агентства.
Памятник Николаю II был установлен в 2018 году, мероприятие было приурочено к 100-летию со дня кончины царской семьи, 150-летию со дня рождения императора Николая II и 100-летию образования Челябинской и Златоустовской епархий. Инициатива принадлежит духовенству и прихожанам храмов горнозаводского края Челябинской области, средства на монумент собирались в храмах.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЧелябинская областьОбщество
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