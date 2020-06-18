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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573117364.html
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 87
Число жертв коронавируса за сутки в Иране сократилось почти на четверть по сравнению с предыдущим днем, скончались 87 человек, следует из данных, которые... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, иран, в мире

В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 87

12:54 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в Иране сократилось почти на четверть по сравнению с предыдущим днем, скончались 87 человек, следует из данных, которые озвучила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие 24 часа было выявлено 2596 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране, скончались 87 человек (накануне было зафиксировано 120 жертв).
Общее число заболевших с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 197 647, а жертв – 9272. Выздоровели 156 991 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Подобные трехзначные показатели смертности наблюдались в стране последние четыре дня вплоть до озвученной 18 июня статистики. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.
В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки.
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Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыИранВ мире
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