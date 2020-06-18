Попова назвала долю детей среди заразившихся коронавирусом

По ее словам, в группе подростков от 15 до 18 лет наблюдается значительный рост по заболеваемости коронавирусом.

"Как раз та категория нашего населения, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила, и это четко абсолютно отражается и в эту эпидемию. Здесь нужно, конечно, влиять на сознание, чтобы средства защиты, профилактики работали для этой группы населения", - подчеркнула глава ведомства.