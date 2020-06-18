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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573117278.html
Попова назвала долю детей среди заразившихся коронавирусом
Доля детей среди заболевших COVID-19 в России увеличивается в последнее время и уже составляет 7,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:49
распространение нового коронавируса
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала долю детей среди заразившихся коронавирусом

12:49 18.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Доля детей среди заболевших COVID-19 в России увеличивается в последнее время и уже составляет 7,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть изменения в группе детей, мы считаем детей до 17 лет. Так вот, в группе детей, если в начале у нас было 5%, в общей структуре заболевших это были дети, сегодня это 7,5%. Но в основном увеличение идет за счет подростков, детей, а это дети старше 15 лет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По ее словам, в группе подростков от 15 до 18 лет наблюдается значительный рост по заболеваемости коронавирусом.
"Как раз та категория нашего населения, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила, и это четко абсолютно отражается и в эту эпидемию. Здесь нужно, конечно, влиять на сознание, чтобы средства защиты, профилактики работали для этой группы населения", - подчеркнула глава ведомства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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