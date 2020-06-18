Попова назвала долю детей среди заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Доля детей среди заболевших COVID-19 в России увеличивается в последнее время и уже составляет 7,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть изменения в группе детей, мы считаем детей до 17 лет. Так вот, в группе детей, если в начале у нас было 5%, в общей структуре заболевших это были дети, сегодня это 7,5%. Но в основном увеличение идет за счет подростков, детей, а это дети старше 15 лет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По ее словам, в группе подростков от 15 до 18 лет наблюдается значительный рост по заболеваемости коронавирусом.
"Как раз та категория нашего населения, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила, и это четко абсолютно отражается и в эту эпидемию. Здесь нужно, конечно, влиять на сознание, чтобы средства защиты, профилактики работали для этой группы населения", - подчеркнула глава ведомства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.