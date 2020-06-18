https://ria.ru/20200618/1573117249.html
Патриарх: Соломин приобщает людей к богатому наследию русской словесности
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина с 85-летием, выразив ему особую признательность за... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:49
2020-06-18T12:49
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
юрий соломин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости - религия и мировоззрение, юрий соломин
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина с 85-летием, выразив ему особую признательность за внимание к духовной и воспитательной миссии культуры.
"Будучи представителем классической школы русского сценического искусства, вы долгие годы остаетесь одним из самых любимых и уважаемых артистов нашей страны. Более тридцати лет вы успешно руководите Малым театром России, продолжая его лучшие творческие традиции", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Предстоятель Русской церкви также отметил, что многие инициативы, осуществляемые Соломиным, "способствуют утверждению в обществе непреходящих нравственных ценностей, помогают нашим современникам приобщиться к богатому наследию русской словесности".
Соломин был принят в труппу Малого театра после окончания училища имени Щепкина в 1957 году. С 1980 года работал в театре и как режиссер. С 1988 года является худруком театра. В Малом театре идут десятки спектаклей в постановке Юрия Соломина, последние три - это "Женитьба" Гоголя, " Дальше - тишина" Виньи Дельмар и "Последний срок" Валентина Распутина.