Патриарх: Соломин приобщает людей к богатому наследию русской словесности

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина с 85-летием, выразив ему особую признательность за внимание к духовной и воспитательной миссии культуры.

"Будучи представителем классической школы русского сценического искусства, вы долгие годы остаетесь одним из самых любимых и уважаемых артистов нашей страны. Более тридцати лет вы успешно руководите Малым театром России, продолжая его лучшие творческие традиции", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Предстоятель Русской церкви также отметил, что многие инициативы, осуществляемые Соломиным, "способствуют утверждению в обществе непреходящих нравственных ценностей, помогают нашим современникам приобщиться к богатому наследию русской словесности".