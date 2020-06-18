Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200618/1573117249.html
Патриарх: Соломин приобщает людей к богатому наследию русской словесности
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина с 85-летием, выразив ему особую признательность за... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:49
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
юрий соломин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573051440_0:0:3126:1758_1400x0_80_0_0_b8c1e5c1dab369693ac285b7962d23c1.jpg
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573051440_0:0:3126:1758_1400x0_80_0_0_b8c1e5c1dab369693ac285b7962d23c1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573051440_100:0:2831:2048_1400x0_80_0_0_7137c05074e144591dcf08eee2305dfd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573051440_244:0:2292:2048_1400x0_80_0_0_b19450705ba23001c9f8ee70926c5ff5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, юрий соломин

Патриарх: Соломин приобщает людей к богатому наследию русской словесности

12:49 18.06.2020
262
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина с 85-летием, выразив ему особую признательность за внимание к духовной и воспитательной миссии культуры.
"Будучи представителем классической школы русского сценического искусства, вы долгие годы остаетесь одним из самых любимых и уважаемых артистов нашей страны. Более тридцати лет вы успешно руководите Малым театром России, продолжая его лучшие творческие традиции", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Предстоятель Русской церкви также отметил, что многие инициативы, осуществляемые Соломиным, "способствуют утверждению в обществе непреходящих нравственных ценностей, помогают нашим современникам приобщиться к богатому наследию русской словесности".
Соломин был принят в труппу Малого театра после окончания училища имени Щепкина в 1957 году. С 1980 года работал в театре и как режиссер. С 1988 года является худруком театра. В Малом театре идут десятки спектаклей в постановке Юрия Соломина, последние три - это "Женитьба" Гоголя, " Дальше - тишина" Виньи Дельмар и "Последний срок" Валентина Распутина.
1300002
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЮрий Соломин
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция ищет людей, осквернивших памятник Николаю II под Челябинском
Девушка надевает маску
Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила риски возвращения коронавируса осенью
Пожарный
На литейном заводе "КАМАЗа" произошло возгорание масла
Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Священник: главный храм ВС РФ отражает величие страны
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Патриарх назначил ключаря и настоятеля главного храма Вооруженных сил
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Попова рассказала, как часто следует тестироваться на COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова назвала долю детей среди заразившихся коронавирусом
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп обеспечил книге Болтона успех, уверен эксперт
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Попова назвала долю заболевших коронавирусом старше 60 лет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
Попова: регионы взвешенно подходят к оценке ситуации с коронавирусом
Пассажирский самолет
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Главный раввин России Берл Лазар
Берл Лазар планирует проголосовать за поправки в Конституцию очно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния