В Краснодарском крае с 21 июня отменят карантин

Он отметил, что с начала июня среди отдыхающих не выявили ни одного заболевшего.

"Это то, за что мы переживали, начав открываться. <…> Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно", — заявил он, подчеркнув, что именно это позволило принять решение об отмене карантина.

"Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности. Мы возвращаемся к прежней жизни во всех сферах, но поэтапно", — добавил Кондратьев.

Власти Кубани ввели карантин с 31 марта, позже его изменили на режим самоизоляции. С середины мая в крае начали поэтапно снимать ограничительные меры: сначала разрешили работу предприятий, затем открыли парки, скверы, набережные и стадионы. С 21 июня будет ослаблен контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов.