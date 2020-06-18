https://ria.ru/20200618/1573116899.html
В Краснодарском крае с 21 июня отменят карантин
С 21 июня в Краснодарском крае отменят карантин, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:45
2020-06-18T19:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости.
С 21 июня в Краснодарском крае
отменят карантин, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев
на заседании оперативного штаба
.
Он отметил, что с начала июня среди отдыхающих не выявили ни одного заболевшего.
"Это то, за что мы переживали, начав открываться. <…> Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно", — заявил он, подчеркнув, что именно это позволило принять решение об отмене карантина.
"Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности. Мы возвращаемся к прежней жизни во всех сферах, но поэтапно", — добавил Кондратьев.
Власти Кубани ввели карантин с 31 марта, позже его изменили на режим самоизоляции. С середины мая в крае начали поэтапно снимать ограничительные меры: сначала разрешили работу предприятий, затем открыли парки, скверы, набережные и стадионы. С 21 июня будет ослаблен контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.