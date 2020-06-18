Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573116899.html
В Краснодарском крае с 21 июня отменят карантин
С 21 июня в Краснодарском крае отменят карантин, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:24
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
коронавирусы
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569579228_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_708feda695c036129e86ec21e7ddd628.jpg
4
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569579228_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_708feda695c036129e86ec21e7ddd628.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569579228_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6bc14812f5998944dbe16030ab11a50f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569579228_818:0:2866:2048_1400x0_80_0_0_9f75e8082c5c42ce5b68b936fc13062f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, краснодарский край, общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменят карантин

12:45 18.06.2020 (обновлено: 19:24 18.06.2020)
71910
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСпециальный пропуск, действующий во время режима самоизоляции в Краснодаре
Специальный пропуск, действующий во время режима самоизоляции в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. С 21 июня в Краснодарском крае отменят карантин, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Он отметил, что с начала июня среди отдыхающих не выявили ни одного заболевшего.
"Это то, за что мы переживали, начав открываться. <…> Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно", — заявил он, подчеркнув, что именно это позволило принять решение об отмене карантина.
"Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности. Мы возвращаемся к прежней жизни во всех сферах, но поэтапно", — добавил Кондратьев.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Власти Кубани ввели карантин с 31 марта, позже его изменили на режим самоизоляции. С середины мая в крае начали поэтапно снимать ограничительные меры: сначала разрешили работу предприятий, затем открыли парки, скверы, набережные и стадионы. С 21 июня будет ослаблен контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
491111714
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Власти Пекина приостанавливают междугороднее автобусное сообщение
Прохожие на улице в Пекине
Эпидемиологи нашли связь между вспышками COVID-19 в Пекине и Ухане
Колизей в Риме
Выяснилось, как сильно пандемия коронавируса повлияла на туризм в Италии
Врач у окна
Росздравнадзор прокомментировал данные о смертности медиков с COVID-19
Танк Т-14 Армата на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Ночная репетиция парада Победы в Москве
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Историк моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19
Олег Рыльков во время оперативных действий
"У него звериное чутье": маньяк Рыльков признался еще в двух убийствах
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
Семинар на вулкане: как увлечь идеей охраны природы
Лосось на гриле
Рыбный день. Как готовят дары моря в разных странах
На съемках сериала Надежда
Ее звали Надежда, а он стал новым Бондом. Интересные новые сериалы
Дрон в небе
Управлять дронами научат в первой российской онлайн-академии
Давид Якобашвили
Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния