Попова: регионы взвешенно подходят к оценке ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Региональные власти взвешенно подходят к оценке ситуации с коронавирусом, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Региональные власти, на мой взгляд, очень взвешенно подходят к оценке ситуации. Мы очень часто консультируемся. Мои коллеги в субъектах на связи со мной и с моими подчиненными здесь, в центральном аппарате, и со специалистами, постоянно вовлечены в этот процесс оценки и наши научные учреждения, что очень важно. И мне кажется, что власть в субъектах подходит к отмене очень взвешенно, очень разумно и очень аккуратно", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Но для того, чтобы понимать, так ли это, добавила она, в Роспотребнадзоре есть специальная система мониторинга, "и после каждого такого действия в каждом субъекте мы выстраиваем диаграммы динамические с самого начала по всем субъектам, где-то даже по муниципалитетам, где-то по столицам субъектов, когда есть разница заболеваемости и в тенденциях эпидпроцесса".
"Мы сразу начинаем наблюдать, вот здесь есть решение об ослаблении ограничений, как оно влияет на дальнейшую динамику", - отметила Попова.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.