Попова: регионы взвешенно подходят к оценке ситуации с коронавирусом

Но для того, чтобы понимать, так ли это, добавила она, в Роспотребнадзоре есть специальная система мониторинга, "и после каждого такого действия в каждом субъекте мы выстраиваем диаграммы динамические с самого начала по всем субъектам, где-то даже по муниципалитетам, где-то по столицам субъектов, когда есть разница заболеваемости и в тенденциях эпидпроцесса".