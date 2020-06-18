https://ria.ru/20200618/1573116731.html
Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим
Отменить масочный режим можно будет лишь тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:42
2020-06-18T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
общество
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Евгений Д
Режим уже отменен 30-тиградусной жарой.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество