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Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим
Отменить масочный режим можно будет лишь тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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анна попова
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801390_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67329af27f38825256147a2ffa44a891.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество

Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим

12:42 18.06.2020 (обновлено: 13:12 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка надевает маску
Девушка надевает маску
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка надевает маску. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Отменить масочный режим можно будет лишь тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"(Снять маски без риска для здоровья граждане смогут - ред.) вот ровно тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален. Сказать, что вирус уйдет совсем - сегодня оснований таких нет, но мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень ... будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение, безусловно, часть эпидпроцесса, но это его ремиссия", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаОбщество
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Режим уже отменен 30-тиградусной жарой.
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