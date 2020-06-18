Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах

"Их около десяти. И я думаю, что ситуация может поменяться. Количество их снижается каждый день. Их было 25, их было 22, их было 17, их сегодня стало 13", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о том, ситуация в каких регионах вызывает опасения.