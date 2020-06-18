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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573116612.html
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в 13 регионах РФ пока вызывает опасения, выразила надежду на то, что скоро таких... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах

12:41 18.06.2020
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в 13 регионах РФ пока вызывает опасения, выразила надежду на то, что скоро таких регионов не будет.
"Их около десяти. И я думаю, что ситуация может поменяться. Количество их снижается каждый день. Их было 25, их было 22, их было 17, их сегодня стало 13", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о том, ситуация в каких регионах вызывает опасения.
Попова выразила надежду на то, что через несколько дней регионов, где есть тенденция к высоким уровням заболеваемости и нет тенденции к снижению, будет совсем мало или не будет совсем.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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