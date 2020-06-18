https://ria.ru/20200618/1573116612.html
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в 13 регионах РФ пока вызывает опасения, выразила надежду на то, что скоро таких... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:41
2020-06-18T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_0:91:2966:1759_1400x0_80_0_0_2353fcbf47ca5fad0df804e9e018ab55.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество