Собянин рассказал о ходе возвращения больниц к оказанию плановой помощи

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще 3 тысячи коек в больницах Москвы, которые использовались для лечения больных коронавирусом, возобновят оказание плановой помощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва продолжает борьбу с COVID, многие клиники продолжают работать, хотя мы практически каждую неделю принимаем решения о выводе из ковидной системы одну за другой клиник. Буквально сегодня приняли решение о выводе еще трех тысяч (единиц) коечного фонда для того, чтобы они занимались плановой, нормальной помощью", - сказал Собянин журналистам.
Четвертого июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в госпиталях для ветеранов войн №1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности "освободят" более 2,8 тысячи коек. В целом, общий коечный фонд обратно перепрофилируемых стационаров на тот день составлял практически 6 тысяч коек. Тогда уже начались работы по возвращению к стандартному режиму пяти перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров: госпиталь на Шаболовке, клинические больницы им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и №31.
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