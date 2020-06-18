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Собянин рассказал о ходе возвращения больниц к оказанию плановой помощи
Еще 3 тысячи коек в больницах Москвы, которые использовались для лечения больных коронавирусом, возобновят оказание плановой помощи, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:40
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владимир демихов
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин рассказал о ходе возвращения больниц к оказанию плановой помощи

12:40 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще 3 тысячи коек в больницах Москвы, которые использовались для лечения больных коронавирусом, возобновят оказание плановой помощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва продолжает борьбу с COVID, многие клиники продолжают работать, хотя мы практически каждую неделю принимаем решения о выводе из ковидной системы одну за другой клиник. Буквально сегодня приняли решение о выводе еще трех тысяч (единиц) коечного фонда для того, чтобы они занимались плановой, нормальной помощью", - сказал Собянин журналистам.
Четвертого июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в госпиталях для ветеранов войн №1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности "освободят" более 2,8 тысячи коек. В целом, общий коечный фонд обратно перепрофилируемых стационаров на тот день составлял практически 6 тысяч коек. Тогда уже начались работы по возвращению к стандартному режиму пяти перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров: госпиталь на Шаболовке, клинические больницы им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и №31.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ДемиховКоронавирусыМихаил ПлетневЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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