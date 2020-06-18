Собянин рассказал о ходе возвращения больниц к оказанию плановой помощи

"Москва продолжает борьбу с COVID, многие клиники продолжают работать, хотя мы практически каждую неделю принимаем решения о выводе из ковидной системы одну за другой клиник. Буквально сегодня приняли решение о выводе еще трех тысяч (единиц) коечного фонда для того, чтобы они занимались плановой, нормальной помощью", - сказал Собянин журналистам.