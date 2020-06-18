Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573116340.html
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут летать за границу, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:49
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://ria.ru/20200618/1573113807.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_894c63f8bfb8c1716872c95d307b1d04.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_417:0:2465:2048_1400x0_80_0_0_225464b015607126d6843087ed90ab47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу

12:38 18.06.2020 (обновлено: 12:49 18.06.2020)
11004
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне смогут летать за границу, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
"Здесь часть ответа на ваш предыдущий вопрос. Могут завезти или не могу? Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда правильно открывать авиасообщение для туристов. Часть интервью опубликовано в Telegram-канале ведущей.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 12:06Распространение нового коронавируса
ВОЗ оценила влияние коронавируса на лечение других заболеваний в Европе
Попова отметила, что когда в России было небольшое количество заболевших, как в феврале и начале марта, с этим можно было справиться.
"Но когда их становится много, тогда риски распространения, то, что мы видим и тоже в Российской Федерации, и другие страны это демонстрируют, они возрастают. Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать", - уточнила Попова.
Она добавила, что это сегодня демонстрируют и европейские коллеги, действуя очень неспешно и взвешивая все риски.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
9501428
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
Рекомендуем
Девушка надевает маску
Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
В России начались испытания вакцины от коронавируса
Купюра 2000 рублей
Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила риски возвращения коронавируса осенью
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Верховный суд отказался принять иск о голосовании по Конституции
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Попова рассказала о циркулирующем в России варианте коронавируса
Мужчина едет на велосипеде в Казани
Попова рассказала о ситуации в регионах после снятия ограничений
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Прохожие на улице в Пекине
Эпидемиологи нашли связь между вспышками COVID-19 в Пекине и Ухане
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния