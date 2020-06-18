https://ria.ru/20200618/1573116137.html
Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве
Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень быстро - заболевших в пять раз меньше, чем две недели назад, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:35
2020-06-18T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1400x0_80_0_0_e18068961e2d68b9001c857c5dfc5dbb.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1400x0_80_0_0_e18068961e2d68b9001c857c5dfc5dbb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_b081ffc135b935c50e1b94a7d2f4d49a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_532:0:2580:2048_1400x0_80_0_0_174b332a3ec9ae9bc6f1dab9d9388b88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Москве
снижается очень быстро - заболевших в пять раз меньше, чем две недели назад, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Сегодня преимущественная часть заболевших в ежесуточной регистрации - это люди в регионах Российской Федерации. Очень быстро снижается ситуация в Москве, в четыре раза, сегодня уже, наверное, и в пять раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад, достаточно быстрое снижение", - рассказала Попова интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"
.
Следом за московским регионом, по словам Поповой, также постепенно, чуть медленнее, но снижается ситуация в Московской области.
"В этой же динамике последовательной и постепенной, без взрывных элементов роста, также постепенно снижается и уходит ситуация в субъектах Российской Федерации. Мы, безусловно, рады это отметить, но как раз вот та ситуация, когда не стоит излишне обнадеживаться и не стоит расслабляться и говорить, что, вот, теперь все. Нет. Далеко не все", - отметила Попова.