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Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве
Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень быстро - заболевших в пять раз меньше, чем две недели назад, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

12:35 18.06.2020 (обновлено: 12:48 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень быстро - заболевших в пять раз меньше, чем две недели назад, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня преимущественная часть заболевших в ежесуточной регистрации - это люди в регионах Российской Федерации. Очень быстро снижается ситуация в Москве, в четыре раза, сегодня уже, наверное, и в пять раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад, достаточно быстрое снижение", - рассказала Попова интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Следом за московским регионом, по словам Поповой, также постепенно, чуть медленнее, но снижается ситуация в Московской области.
"В этой же динамике последовательной и постепенной, без взрывных элементов роста, также постепенно снижается и уходит ситуация в субъектах Российской Федерации. Мы, безусловно, рады это отметить, но как раз вот та ситуация, когда не стоит излишне обнадеживаться и не стоит расслабляться и говорить, что, вот, теперь все. Нет. Далеко не все", - отметила Попова.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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