Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

"В этой же динамике последовательной и постепенной, без взрывных элементов роста, также постепенно снижается и уходит ситуация в субъектах Российской Федерации. Мы, безусловно, рады это отметить, но как раз вот та ситуация, когда не стоит излишне обнадеживаться и не стоит расслабляться и говорить, что, вот, теперь все. Нет. Далеко не все", - отметила Попова.