Внуку экс-губернатора Ишаева грозит до 15 суток ареста за ДТП в Москве

"На судебный участок 377 Пресненского района города Москвы поступил материал по делу об административном правонарушении в отношении Игоря Ишаева. Ему вменяется нарушение части 3 статьи 12.8 КоАП РФ", - рассказал собеседник агентства.

Статья КоАП "Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей или административного ареста на срок от 10 до 15 суток.