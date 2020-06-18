Внуку экс-губернатора Ишаева грозит до 15 суток ареста за ДТП в Москве

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Судебный участок Пресненского района в Москве получил административный материал в отношении внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря, который накануне в пьяном виде и без прав попал в аварию на своём Porsche, ему грозит до 15 суток ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда.
"На судебный участок 377 Пресненского района города Москвы поступил материал по делу об административном правонарушении в отношении Игоря Ишаева. Ему вменяется нарушение части 3 статьи 12.8 КоАП РФ", - рассказал собеседник агентства.
Статья КоАП "Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей или административного ареста на срок от 10 до 15 суток.
Решение о принятии материала к производству судом пока не принято. Если это произойдет, то его могут рассмотреть уже сегодня, уточнили в пресс-службе.
По данным пресс-службы столичного главка МВД, пьяный и лишенный прав водитель Porsche врезался в две машины накануне днем на улице 1905 года. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, за рулем Porsche Panamera находился внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал должность вице-президента.