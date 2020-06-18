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Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двусторонние... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:41
коронавирус в россии
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коронавирусы
владимир путин
азербайджан
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, азербайджан, политика

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

12:33 18.06.2020 (обновлено: 12:41 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин не обсуждал с Алиевым волнения в полевом лагере для граждан Азербайджана в Дагестане.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил РИА Новости, что в ночь на 16 июня граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинАзербайджанПолитика
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