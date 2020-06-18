Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении.