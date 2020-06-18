Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин не обсуждал с Алиевым волнения в полевом лагере для граждан Азербайджана в Дагестане.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении.
Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил РИА Новости, что в ночь на 16 июня граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией COVID-19. Ночью ситуацию стабилизировали. По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.