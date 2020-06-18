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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573115633.html
Клишас объяснил наличие фейков о голосовании по поправкам к Конституции
Большое число фейков, связанных с голосованием по конституции, говорит о высоком качестве поправок, и о том, что к ним нет реальных содержательных претензий,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:29
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200618/1573105630.html
Клишас решил "фейки"(информация которая не устраивает власти) выбивать настоящими фейками.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:73:3072:1801_1400x0_80_0_0_2b7955ba1c6b4c606644861517b62874.jpg
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РИА Новости
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60
андрей клишас, конституция рф, политика

Клишас объяснил наличие фейков о голосовании по поправкам к Конституции

12:29 18.06.2020
363
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большое число фейков, связанных с голосованием по конституции, говорит о высоком качестве поправок, и о том, что к ним нет реальных содержательных претензий, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, сенатор Андрей Клишас.
На заседании рабгруппы Клишас обратил внимание на то, что в последнее время фиксируется большое число фейковых новостей, связанных с голосованием по поправкам к конституции.
"Фейки - это большое зло. Но мне кажется, что в нашей ситуации то, что нас пытаются расшатывать именно фейками, говорит о том, что у нас достаточно хорошо проработанные поправки... Потому что, когда не могут найти реальные проблемы, реальный юридический провал в содержании самих поправок, когда нет реальных настоящих претензий, тогда и приходится изобретать фейки", - сказал Клишас на заседании рабочей группы по поправкам.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Клишас решил "фейки"(информация которая не устраивает власти) выбивать настоящими фейками.
18 июня, 12:42
БСБолот Стабильнуров
810002
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