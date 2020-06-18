Клишас объяснил наличие фейков о голосовании по поправкам к Конституции

"Фейки - это большое зло. Но мне кажется, что в нашей ситуации то, что нас пытаются расшатывать именно фейками, говорит о том, что у нас достаточно хорошо проработанные поправки... Потому что, когда не могут найти реальные проблемы, реальный юридический провал в содержании самих поправок, когда нет реальных настоящих претензий, тогда и приходится изобретать фейки", - сказал Клишас на заседании рабочей группы по поправкам.