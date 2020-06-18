Клишас объяснил наличие фейков о голосовании по поправкам к Конституции

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большое число фейков, связанных с голосованием по конституции, говорит о высоком качестве поправок, и о том, что к ним нет реальных содержательных претензий, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, сенатор Андрей Клишас.
На заседании рабгруппы Клишас обратил внимание на то, что в последнее время фиксируется большое число фейковых новостей, связанных с голосованием по поправкам к конституции.
"Фейки - это большое зло. Но мне кажется, что в нашей ситуации то, что нас пытаются расшатывать именно фейками, говорит о том, что у нас достаточно хорошо проработанные поправки... Потому что, когда не могут найти реальные проблемы, реальный юридический провал в содержании самих поправок, когда нет реальных настоящих претензий, тогда и приходится изобретать фейки", - сказал Клишас на заседании рабочей группы по поправкам.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.