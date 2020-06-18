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Бизнес-объединения попросили Путина взять под контроль дело главы РВК
Четверка бизнес-объединений России направила письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой взять под контроль дело в отношении главы Российской... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:24
алексей репик
александр повалко
деловая россия
российская венчурная компания
сергей катырин
владимир путин
москва
экономика
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алексей репик, александр повалко, деловая россия, российская венчурная компания, сергей катырин, владимир путин, москва, экономика

Бизнес-объединения попросили Путина взять под контроль дело главы РВК

12:24 18.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко
Генеральный директор, председатель правления АО РВК Александр Повалко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Четверка бизнес-объединений России направила письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой взять под контроль дело в отношении главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, говорится в сообщении на сайте "Деловой России".
Документ подписали председатель "Деловой России" Алексей Репик, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент "Опоры России" Александр Калинин.
Александр Повалко в суде
8 июня, 21:48
Совет венчурного рынка прокомментировал арест главы РВК Повалко
"Просим Вас взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении руководства АО "РВК". Надеемся на объективные, обоснованные решения и обеспечение беспрепятственной работы РВК для достижения национальных целей технологического развития страны", - цитируется письмо в сообщении.
Руководители бизнес-объединений отметили, что задержание Повалко и избрание ему жесткой меры пресечения "без прозрачного объяснения ситуации и обоснований предъявленных обвинений" может иметь негативные последствия для инвестиционного и делового климата и для развития инновационной деятельности в России.
"Сложившаяся вокруг РВК ситуация осложняет развитие технологического сектора с государственным участием, ведет к сокращению доступного капитала и уходу технологических проектов в иностранные юрисдикции. Деловые объединения оценивают возможный ущерб от таких последствий в миллиарды рублей", - говорится в сообщении.
Гагаринский суд Москвы 5 июня отправил под домашний арест Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями. Глава РВК виновным себя не считает, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РВК, в фокусе внимания следствия "исторический" портфель РВК, в частности, деятельность фонда RVC I LP и сделки по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - Alion. Инвестиции осуществлялись с 2012 года, рассказал тогда собеседник агентства.
Александр Повалко
5 июня, 13:54
Глава РВК Повалко не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями
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Алексей РепикАлександр ПовалкоДеловая РоссияРоссийская венчурная компанияСергей КатыринВладимир ПутинМоскваЭкономика
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