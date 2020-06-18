Бизнес-объединения попросили Путина взять под контроль дело главы РВК

"Просим Вас взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении руководства АО "РВК". Надеемся на объективные, обоснованные решения и обеспечение беспрепятственной работы РВК для достижения национальных целей технологического развития страны", - цитируется письмо в сообщении.

Руководители бизнес-объединений отметили, что задержание Повалко и избрание ему жесткой меры пресечения "без прозрачного объяснения ситуации и обоснований предъявленных обвинений" может иметь негативные последствия для инвестиционного и делового климата и для развития инновационной деятельности в России.