"Росатом" оценил стоимость космодрома "Морской старт"

"Покупка комплекса – 11 [миллиардов рублей]", - говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.

Он пояснил, что в 150 миллионов долларов оценивалась программа по восстановлению пусковой деятельности "Морского старта", учитывая, в частности, аванс в 32 миллионов долларов на производство ракет "Зенит".