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"Росатом" оценил стоимость космодрома "Морской старт"
"Росатом" оценил стоимость космодрома "Морской старт" в 11 миллиардов рублей, что на 4,5 миллиарда больше, чем при его покупке группой S7 в 2016 году. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:22
морской старт (космодром)
s7 airlines
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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морской старт (космодром), s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика

"Росатом" оценил стоимость космодрома "Морской старт"

12:22 18.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. "Росатом" оценил стоимость космодрома "Морской старт" в 11 миллиардов рублей, что на 4,5 миллиарда больше, чем при его покупке группой S7 в 2016 году.
Ранее сообщалось о возможной покупке комплекса госкорпорацией "Росатом".
"Покупка комплекса – 11 [миллиардов рублей]", - говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.
При этом, как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, принимавший участие в сделке по покупке комплекса в 2016 году, группа S7 заплатила за него 6,5 миллиардов рублей, или 98,5 миллиона долларов по курсу 2016 года (66 рублей за доллар), а не 150 миллионов долларов, как сообщалось в прессе и объявлялось группой S7.
Он пояснил, что в 150 миллионов долларов оценивалась программа по восстановлению пусковой деятельности "Морского старта", учитывая, в частности, аванс в 32 миллионов долларов на производство ракет "Зенит".
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Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Это инвестиции без стоимости покупки самого комплекса.
В "Росатоме" и группы компаний S7 не смогли предоставить РИА Новости оперативный комментарий.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".
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В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.
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Морской старт (космодром)S7 AirlinesГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
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