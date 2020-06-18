МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. "Росатом" оценил стоимость космодрома "Морской старт" в 11 миллиардов рублей, что на 4,5 миллиарда больше, чем при его покупке группой S7 в 2016 году.
Ранее сообщалось о возможной покупке комплекса госкорпорацией "Росатом".
"Покупка комплекса – 11 [миллиардов рублей]", - говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.
При этом, как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, принимавший участие в сделке по покупке комплекса в 2016 году, группа S7 заплатила за него 6,5 миллиардов рублей, или 98,5 миллиона долларов по курсу 2016 года (66 рублей за доллар), а не 150 миллионов долларов, как сообщалось в прессе и объявлялось группой S7.
Он пояснил, что в 150 миллионов долларов оценивалась программа по восстановлению пусковой деятельности "Морского старта", учитывая, в частности, аванс в 32 миллионов долларов на производство ракет "Зенит".
Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Это инвестиции без стоимости покупки самого комплекса.
В "Росатоме" и группы компаний S7 не смогли предоставить РИА Новости оперативный комментарий.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".
В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.