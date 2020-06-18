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В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:41
без срока давности
эстония
находка
псковская область
общество
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эстония
находка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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без срока давности, эстония, находка, псковская область, общество

В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

12:19 18.06.2020 (обновлено: 14:41 18.06.2020)
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© Фото : "Поисковое движение России"Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
© Фото : "Поисковое движение России"
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.

"Мы обнаружили останки в яме после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали обнаруженные останки. Останки расположены за территорией бывшего концлагеря, не дальше 100 метров, примерно на глубине 70-80 сантиметров. Сохранность костей хорошая. Останки перемешаны: лежат друг на друге валетом. Пока удалось идентифицировать двух человек", — рассказала Анна Шуняева, доброволец отряда "Неизвестный солдат".

Информацию о том, где находится место захоронения, получили по итогам изучения рассекреченных архивов ФСБ. По подсчетам историков, в Моглино в 1941-1944 годах убили около трех тысяч человек.
Изначально там содержались советские военнопленные, которые под контролем немцев ремонтировали дорогу Рига — Псков. Как рассказывали местные жители, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
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Затем, с марта 1942 года, в Моглино начали свозить и мирных жителей, в том числе детей. Место стали называть пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц, он находился в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.
"Чтобы угодить в лагерь, не требовалось многого: достаточно проявить сочувствие к советской власти, тем более, по планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, поэтому эстонские каратели особенно зверствовали на оккупированной Псковской земле", — отмечается в релизе.
Данные об обнаруженных останках поисковики передали в правоохранительные органы.
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Без срока давностиЭстонияНаходкаПсковская областьОбщество
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