В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Во время раскопок в Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.

"Мы обнаружили останки в яме после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали обнаруженные останки. Останки расположены за территорией бывшего концлагеря, не дальше 100 метров, примерно на глубине 70-80 сантиметров. Сохранность костей хорошая. Останки перемешаны: лежат друг на друге валетом. Пока удалось идентифицировать двух человек", — рассказала Анна Шуняева, доброволец отряда "Неизвестный солдат".

Информацию о том, где находится место захоронения, получили по итогам изучения рассекреченных архивов ФСБ. По подсчетам историков, в Моглино в 1941-1944 годах убили около трех тысяч человек.

Изначально там содержались советские военнопленные, которые под контролем немцев ремонтировали дорогу Рига — Псков. Как рассказывали местные жители, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.

Затем, с марта 1942 года, в Моглино начали свозить и мирных жителей, в том числе детей. Место стали называть пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц, он находился в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

"Чтобы угодить в лагерь, не требовалось многого: достаточно проявить сочувствие к советской власти, тем более, по планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии , поэтому эстонские каратели особенно зверствовали на оккупированной Псковской земле", — отмечается в релизе.