https://ria.ru/20200618/1573114848.html
Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:19
2020-06-18T13:39
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200618/1573102792.html
bakula74
Если он не сходит с телеэкранов и его фамилия Мясников.
88
LUKA A
короче советы ни о чем
54
44
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в инстаграме
, как отличить хорошего врача от плохого.
В частности, он указал на то, что добросовестный специалист не будет объяснять все симптомы пациента наличием паразитов, лечить гипертонию курсами капельниц или внутримышечных инъекций, а также прописывать антибиотики при температуре ниже 38 градусов и отсутствии соответствующих симптомов.
Кроме того, по словам Мясникова, в компетентности медика стоит усомниться, если он назначает вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или рекомендует принимать "полезные бактерии", советует "очистить печень" или восстанавливать хрящевую ткань за счет поедания холодца.
Также хороший врач, по его мнению, не должен назначать беременной женщине поливитамины, не предупредив об опасности больших доз витамина А для плода.