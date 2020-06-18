Мясников рассказал, как распознать плохого врача

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме , как отличить хорошего врача от плохого.

В частности, он указал на то, что добросовестный специалист не будет объяснять все симптомы пациента наличием паразитов, лечить гипертонию курсами капельниц или внутримышечных инъекций, а также прописывать антибиотики при температуре ниже 38 градусов и отсутствии соответствующих симптомов.

Кроме того, по словам Мясникова, в компетентности медика стоит усомниться, если он назначает вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или рекомендует принимать "полезные бактерии", советует "очистить печень" или восстанавливать хрящевую ткань за счет поедания холодца.