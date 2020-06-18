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Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:39
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:229:2925:1874_1400x0_80_0_0_6cdd52d5d50c0aa821f0a1c758a932b6.jpg
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60
александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников рассказал, как распознать плохого врача

12:19 18.06.2020 (обновлено: 13:39 18.06.2020)
187588
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого.
В частности, он указал на то, что добросовестный специалист не будет объяснять все симптомы пациента наличием паразитов, лечить гипертонию курсами капельниц или внутримышечных инъекций, а также прописывать антибиотики при температуре ниже 38 градусов и отсутствии соответствующих симптомов.
Кроме того, по словам Мясникова, в компетентности медика стоит усомниться, если он назначает вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или рекомендует принимать "полезные бактерии", советует "очистить печень" или восстанавливать хрящевую ткань за счет поедания холодца.
Также хороший врач, по его мнению, не должен назначать беременной женщине поливитамины, не предупредив об опасности больших доз витамина А для плода.
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Если он не сходит с телеэкранов и его фамилия Мясников.
18 июня, 12:24
bakula74
571101019
короче советы ни о чем
18 июня, 12:26
LUKA A
40100013
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