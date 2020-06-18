https://ria.ru/20200618/1573114684.html
Мишустин рассказал о субсидиях на выплаты работникам медорганизаций
Общая сумма субсидий на выплаты работникам федеральных медицинских организаций, борющимся с коронавирусом, превысит 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:18
2020-06-18T12:18
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михаил мишустин
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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