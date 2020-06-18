Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573114684.html
Мишустин рассказал о субсидиях на выплаты работникам медорганизаций
Общая сумма субсидий на выплаты работникам федеральных медицинских организаций, борющимся с коронавирусом, превысит 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://ria.ru/20200616/1573001521.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_98c4e29014b9b96ac941586b99df956d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_81f5a1d6bdc81bb791758f94c376e3b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал о субсидиях на выплаты работникам медорганизаций

12:18 18.06.2020
97
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Общая сумма субсидий на выплаты работникам федеральных медицинских организаций, борющимся с коронавирусом, превысит 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг он напомнил, что власти РФ направляют дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
"В середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медицинских организаций правительство направило субсидию на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще более 1 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма субсидии превысит 5,022 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
16 июня, 14:05Распространение нового коронавируса
Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
СМИ: две британские компании выплатят "компенсации" за связи с рабством
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин оценил эффект от ослабления ограничительных мер
Сотрудница колл-центра
Психологи в Москве за время самоизоляции приняли более 28 тысяч звонков
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 42,5 тысячи
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Девушка надевает маску
Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим
Пассажирский самолет
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
Голосование повлияет на будущее, считает большинство россиян – ВЦИОМ
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 94
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на форум Арктика – территория диалога. 10 апреля 2019
Фурсенко озвучил имена лауреатов госпремии 2019 года в области науки
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Попова рассказала о циркулирующем в России варианте коронавируса
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до конца июня
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Рада отказалась досрочно лишить депутатских полномочий Вакарчука
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила риски возвращения коронавируса осенью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния