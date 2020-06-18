СМИ: две британские компании выплатят "компенсации" за связи с рабством

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Две ведущие британские компании пообещали выплатить крупные суммы представителям сообщества темнокожих, жителей азиатского происхождения и нацменьшинств (BAME - Black, Asian and Minority Ethnic), проживающим в стране, после раскрытия их роли в работорговле в академических базах данных, сообщает газета Telegraph.
Сообщается, что речь идет о британской Greene King, управляющей крупнейшей в стране сетью пабов, и страховой компании Lloyd's of London. Информация о их связи с работорговлей содержится в базах данных Университетского колледжа Лондона.
Как пишет газета, компания Greene King была основана Бенджамином Грином в начале 19 века. Он стал одним из тех 47 тысяч человек, кто получил компенсацию от британского правительства в связи с решением об отмене рабства в 1833 году. Он получил почти 500 тысяч фунтов в переводе на сегодняшние деньги, когда отказался от прав на три плантации в Вест-Индии.
Издание отмечает, что на сайте Greene King не упоминается связь с рабством в прошлом, и в среду вечером генеральный директор компании Ник Маккинзи заявил Telegraph, что информация на веб-сайте будет обновлена в четверг.
"Это непростительно, что один из наших основателей извлек выгоду из рабства и выступал против его отмены в 19 веке", - заявил Маккинзи.
Глава Greene King добавил, что компания осуществит "значительные инвестиции на благо сообщества BAME и поддержит расовое многообразие в бизнесе".
Академические данные также содержат информацию о том, что один из учредителей Lloyd's of London Саймон Фрейзер также получил средства в размере сегодняшних 400 тысяч фунтов послед отказа от своего имущества в Доминике.
Представитель компании заявил газете, что в Lloyd's of London сожалеют о том, какую роль фирма сыграла в работорговле 18-19 веков. "Это был ужасный и постыдный период в английской истории, также как и в нашей, и мы осуждаем непростительные поступки, совершенные в этот период", - ответил он.
"Мы будем оказывать финансовую поддержку благотворительным организациям и организациям, способствующим расширению возможностей и включению темнокожих и этнических меньшинств", - указал представитель Lloyd's of London.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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