Психологи в Москве за время самоизоляции приняли более 28 тысяч звонков

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 28 тысяч звонков поступило на телефон кол-центра по вопросам психологической помощи от москвичей, находящихся на самоизоляции, с 23 марта, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Десять психологов по телефону кол-центра 8 (495) 870-45-09 в круглосуточном режиме принимают звонки. От москвичей, находящихся дома в режиме самоизоляции, с 23 марта по 18 июня поступило более 28,2 тысячи обращений. На круглосуточный телефон неотложной психологической помощи "051" (8 (495) 051 — с мобильного) с 23 марта по 18 июня поступило более 2 тысяч обращений, связанных со страхами и переживаниями из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличилось число звонков в службу психологической помощи и по другим проблемам, не связанным с коронавирусом. "С 1 марта по 18 июня на телефон неотложной психологической помощи "051" всего поступило 16,1 тысячи звонков. Для сравнения в прошлом году таких звонков было на 11,2% меньше", - сообщается в материале.

Уточняется, что чаще всего москвичи обращались по вопросам тревожных состояний, страхов, депрессивных состояний, нарушений саморегуляции эмоций, острых стрессовых состояний, одиночества, трудностей профессионального восстановления, потери работы, неудовлетворенности работой, финансовых сложностей, конфликтов, жалоб на невозможность выезда за границу, неправильных штрафов в связи с изоляцией, горя по умершим.

Сообщается, что на телефон неотложной психологической помощи чаще обращались женщины - среди звонивших их число составляло 74,9%. Среди звонивших мужчин и женщин чаще наблюдались люди в возрасте с 36 до 50 лет: мужчин - 29,5%, женщин - 28,8%. На втором месте люди в возрасте с 26 до 35 лет: мужчин - 23,1%, женщин - 19,4%.

"С 28 марта по 18 июня в чат "Don't panic" Московской службы психологической помощи населению поступило около 6,7 тысячи обращений. Из них 4836 — информационные запросы, 1862 — психологическая консультация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в чат психологической помощи чаще всего поступали запросы, касающиеся личных отношений, самоотношения, кризисных состояний, тревоги в связи с коронавирусом, детско-родительских отношений.

Сообщается, что в Skype были проведены более 11,3 тысячи онлайн-консультаций. Основные запросы при онлайн-консультировании касались семейных отношений, тревожных состояний, депрессии.