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Мишустин оценил эффект от ослабления ограничительных мер
Ослабление ограничительных мер, введенных в России из-за эпидемии коронавируса, не дает роста числа новых случаев заболевания, заявил председатель правительства РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Мишустин оценил эффект от ослабления ограничительных мер

12:13 18.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ослабление ограничительных мер, введенных в России из-за эпидемии коронавируса, не дает роста числа новых случаев заболевания, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг премьер отметил, что темп прироста случаев коронавируса в России замедлился, что дает основания для поэтапного выхода регионов из ограничений.
"Уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь - на второй этап. Важно отметить, что этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев", - заявил Мишустин.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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